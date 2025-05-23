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Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824

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Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 1
Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 2
Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Количество деталей
около 30
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger &quot;Лабиринт Юниор. Щенячий патруль&quot; арт.20824 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
2 030 руб.  2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524475
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
около 30
Комплектация
игровое поле 17 карт лабиринта 12 жетонов 4 игровые фигуры инструкция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х5
Вес, кг.
1.47

Описание товара Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824

Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 понравится любому ребенку. Щенки-герои из Щенячего патруля потерялись в лабиринте. Кто первым найдет щенков? Перемещая плитки лабиринта, можно найти новые пути там, где раньше был тупик. Только умело перемещаясь по лабиринту, вы сможете проложить путь, который приведет вас к любимым щенкам.

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра для любителей щенячьего патруля



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развлекательная
Возраст
от 4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон, пластик
Количество деталей
около 30
Комплектация
игровое поле 17 карт лабиринта 12 жетонов 4 игровые фигуры инструкция
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 понравится любому ребенку. Щенки-герои из Щенячего патруля потерялись в лабиринте. Кто первым найдет щенков? Перемещая плитки лабиринта, можно найти новые пути там, где раньше был тупик. Только умело перемещаясь по лабиринту, вы сможете проложить путь, который приведет вас к любимым щенкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра для любителей щенячьего патруля


Настольная игра Ravensburger Лабиринт Юниор. Щенячий патруль 20824 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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