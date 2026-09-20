Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
Комплектация
100 листов игроков (40 простых, 60 сложных), 89 карт, 9 карандашей, 4 кубика, Правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Настольная игра Gaga Games "Добро пожаловать в ДиноМир" арт.GG224
Строить свой зоопарк – непростая задача. Особенно если его обитателями будут не безобидные зверушки, а самые настоящие динозавры! Добро Пожаловать в ДиноМир – это настоящая стратегия, которая заставит вас пораскинуть мозгами. Постройте собственный динопарк, вооружившись лишь кубиками и карандашом!
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Возраст от
12 лет
Максимальное количество участников
от 1
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30-90 мин
Комплектация
100 листов игроков (40 простых, 60 сложных), 89 карт, 9 карандашей, 4 кубика, Правила игры
Страна производитель
Китай
Строить свой зоопарк – непростая задача. Особенно если его обитателями будут не безобидные зверушки, а самые настоящие динозавры! Добро Пожаловать в ДиноМир – это настоящая стратегия, которая заставит вас пораскинуть мозгами. Постройте собственный динопарк, вооружившись лишь кубиками и карандашом!
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