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Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297 купить с доставкой в Москве
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Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297

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Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 1
Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 2
Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
  • Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 1
  • Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 2
  • Фигурный деревянный пазл Alter Ego &quot;Москва. Кремль&quot; арт.8297 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
710 руб.  1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524370
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Характеристики

Бренд
Alter Ego
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл фигурный
Возраст
от 6 лет
Количество деталей
110
Материал
дерево
Тематика
города и архитектура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297

Фигурные пазлы — это пазлы с деталями причудливой формы. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант).

Отзывы о товаре Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297




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Характеристики
Бренд
Alter Ego
Тип товара
Пазлы
Вид пазла
пазл фигурный
Возраст
от 6 лет
Количество деталей
110
Материал
дерево
Тематика
города и архитектура
Страна производитель
Китай
Описание
Фигурные пазлы — это пазлы с деталями причудливой формы. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фигурный деревянный пазл Alter Ego "Москва. Кремль" арт.8297 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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