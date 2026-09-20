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Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979)

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Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523100
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
79х59х23
Вес, кг.
30.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979)

У вас дома очень много электрических приборов? Вам может пригодиться ИБП IPPON Smart Winner II 2000. Данная модель обеспечит бесперебойную подачу электричества без скачков напряжения. Благодаря ему вы сможете подключить различные устройства, а 8 розеток и дисплей обеспечивают комфорт во время использования. Также предусмотрена автоматическая регулировка напряжения, а универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любого помещения. Для работы с ИБП IPPON Smart Winner II 2000 не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 2000 black (1192979)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
У вас дома очень много электрических приборов? Вам может пригодиться ИБП IPPON Smart Winner II 2000. Данная модель обеспечит бесперебойную подачу электричества без скачков напряжения. Благодаря ему вы сможете подключить различные устройства, а 8 розеток и дисплей обеспечивают комфорт во время использования. Также предусмотрена автоматическая регулировка напряжения, а универсальный черный цвет станет отличным дополнением в интерьере любого помещения. Для работы с ИБП IPPON Smart Winner II 2000 не требуется специальных знаний, вся необходимая информация находится в инструкции по применению. За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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