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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой купить с доставкой в Москве
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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой

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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой - фото 2
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED, стойка 5-секционная, шаровая мини-головка, держатель телефона, резьбовой переходник 1/4-1/4, кабель питания, чехол осветителя, руководство по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
3200-6500 К
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой - фото 1
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой - фото 2
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522452
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED, стойка 5-секционная, шаровая мини-головка, держатель телефона, резьбовой переходник 1/4-1/4, кабель питания, чехол осветителя, руководство по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
3200-6500 К
Габаритные размеры, см
58х58х9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х59х10
Вес, кг.
3.9

Описание товара Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой

Кольцевые осветители используются в творческой фотографии, бьюти и фэшн индустрии, для записи видеоблогов и интервью. 320 SMD-светодиодов Bi-color равномерно размещены на кольце и закрыты матовым рассеивателем, который смягчает и расширяет угол распространения лучей. Яркость осветителя от 0 до 100% устанавливается бесступенчатым вращением диммера-регулятора. Цветовая температура осветителя регулируется от 3200 до 6500 К. Наклонный кронштейн осветителя может устанавливаться на стандартный палец 5/8. Кольцевой осветитель BeautyLight 480LS LED работает от сети переменного тока 100-240В 50Гц. Кабель питания длиной 2.9 метра позволит расположить осветитель на значительном удалении от источника питания.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
кольцевой осветитель Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED, стойка 5-секционная, шаровая мини-головка, держатель телефона, резьбовой переходник 1/4-1/4, кабель питания, чехол осветителя, руководство по эксплуатации, упаковка
Цветовая температура
3200-6500 К
Габаритные размеры, см
58х58х9
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцевые осветители используются в творческой фотографии, бьюти и фэшн индустрии, для записи видеоблогов и интервью. 320 SMD-светодиодов Bi-color равномерно размещены на кольце и закрыты матовым рассеивателем, который смягчает и расширяет угол распространения лучей. Яркость осветителя от 0 до 100% устанавливается бесступенчатым вращением диммера-регулятора. Цветовая температура осветителя регулируется от 3200 до 6500 К. Наклонный кронштейн осветителя может устанавливаться на стандартный палец 5/8. Кольцевой осветитель BeautyLight 480LS LED работает от сети переменного тока 100-240В 50Гц. Кабель питания длиной 2.9 метра позволит расположить осветитель на значительном удалении от источника питания.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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