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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522452
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Описание товара Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480LS LED со стойкой
Кольцевые осветители используются в творческой фотографии, бьюти и фэшн индустрии, для записи видеоблогов и интервью. 320 SMD-светодиодов Bi-color равномерно размещены на кольце и закрыты матовым рассеивателем, который смягчает и расширяет угол распространения лучей. Яркость осветителя от 0 до 100% устанавливается бесступенчатым вращением диммера-регулятора. Цветовая температура осветителя регулируется от 3200 до 6500 К. Наклонный кронштейн осветителя может устанавливаться на стандартный палец 5/8. Кольцевой осветитель BeautyLight 480LS LED работает от сети переменного тока 100-240В 50Гц. Кабель питания длиной 2.9 метра позволит расположить осветитель на значительном удалении от источника питания.
Кольцевые осветители используются в творческой фотографии, бьюти и фэшн индустрии, для записи видеоблогов и интервью. 320 SMD-светодиодов Bi-color равномерно размещены на кольце и закрыты матовым рассеивателем, который смягчает и расширяет угол распространения лучей. Яркость осветителя от 0 до 100% устанавливается бесступенчатым вращением диммера-регулятора. Цветовая температура осветителя регулируется от 3200 до 6500 К. Наклонный кронштейн осветителя может устанавливаться на стандартный палец 5/8. Кольцевой осветитель BeautyLight 480LS LED работает от сети переменного тока 100-240В 50Гц. Кабель питания длиной 2.9 метра позволит расположить осветитель на значительном удалении от источника питания.
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