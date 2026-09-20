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Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black) купить с доставкой в Москве
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Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)

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Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521433
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)

Достоинство не запутывающейся конструкции периферийной щетки заключается еще и в том, что она позволяет избежать попадания волос. Все щетки двигаются синхронно, что, с одной стороны позволяет избежать попадания волос в щели, а с другой – делает процесс очистки пылесоса от них легким и удобным. Корпус конструкции выполнен из термопластичного материала европейских компаний BAYER и ABS при помощи вторичного литьевого формирования, а ворсинки щетки состоят из износостойкого нейлона. Благодаря этому исключается возможность повреждения поверхности пола и мебели и обеспечивается полная безопасность эксплуатации.

Отзывы о товаре Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аксессуары для пылесосов
Описание
Достоинство не запутывающейся конструкции периферийной щетки заключается еще и в том, что она позволяет избежать попадания волос. Все щетки двигаются синхронно, что, с одной стороны позволяет избежать попадания волос в щели, а с другой – делает процесс очистки пылесоса от них легким и удобным. Корпус конструкции выполнен из термопластичного материала европейских компаний BAYER и ABS при помощи вторичного литьевого формирования, а ворсинки щетки состоят из износостойкого нейлона. Благодаря этому исключается возможность повреждения поверхности пола и мебели и обеспечивается полная безопасность эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Боковая щетка для пылесоса Mi Robot Vacuum-Mop P Side Brush (Black) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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