Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS12580 F2 96.7 А·ч
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
В наличии
Код товара: 521397
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, кг.
2.83
Описание товара Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS12580 F2 96.7 А·ч
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS12580 F2 96.7 А·ч
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Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS12580 F2 96.7 А·ч
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB UPS12580 F2 96.7 А·ч - этот товар вы можете купить по цене 3380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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