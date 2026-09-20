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Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)

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Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 521048
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50 Lite
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
15

Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)

Возможно ли сохранить телефон в идеальном состоянии? Да. Защитные стекла премиум класса Deppa за счет японских технологий покрытия и уникального материала высокой прочности 9Н помогут защитить экран смартфона от царапин и повреждений. Уникальное японское олеофобное покрытие избавит вас от жирных отпечатков на дисплее, а корейская FullGlue основа позволит наклеить стекло без пузырьков. Благодаря качеству прозрачности стекла 99% ваш смартфон сохранит идеальную цветопередачу. Толщина в 0, 3 мм не только дарит идеальный отклик дисплея, но и делает защитное стекло максимально незаметным на экране.

Отзывы о товаре Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50 Lite
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Возможно ли сохранить телефон в идеальном состоянии? Да. Защитные стекла премиум класса Deppa за счет японских технологий покрытия и уникального материала высокой прочности 9Н помогут защитить экран смартфона от царапин и повреждений. Уникальное японское олеофобное покрытие избавит вас от жирных отпечатков на дисплее, а корейская FullGlue основа позволит наклеить стекло без пузырьков. Благодаря качеству прозрачности стекла 99% ваш смартфон сохранит идеальную цветопередачу. Толщина в 0, 3 мм не только дарит идеальный отклик дисплея, но и делает защитное стекло максимально незаметным на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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