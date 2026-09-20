Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 521048
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50 Lite
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
15
Описание товара Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)
Возможно ли сохранить телефон в идеальном состоянии? Да. Защитные стекла премиум класса Deppa за счет японских технологий покрытия и уникального материала высокой прочности 9Н помогут защитить экран смартфона от царапин и повреждений. Уникальное японское олеофобное покрытие избавит вас от жирных отпечатков на дисплее, а корейская FullGlue основа позволит наклеить стекло без пузырьков. Благодаря качеству прозрачности стекла 99% ваш смартфон сохранит идеальную цветопередачу. Толщина в 0, 3 мм не только дарит идеальный отклик дисплея, но и делает защитное стекло максимально незаметным на экране.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло Deppa 2,5D Classic Full Glue для Apple iPhone 12...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 10 черное
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Hua...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPad 2 Clear Screen (HW-0111022)
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPhone4/4S Anti Glare Screen (HW-01100...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPhone4/4S Mirror Screen (HW-0110009) ...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло гибридное 3D LuxCase для Xiaomi 12 Pro, Черная рамка, Про...
-
В наличииЦена 330 руб. 780 руб.83 руб. в СплитСтекло зашитное BoraSCO Armor Pro для Google Pixel Watch матовый
-
В наличииЦена 340 руб. 780 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)
-
В наличииЦена 340 руб. 840 руб.85 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
-
В наличииЦена 350 руб. 840 руб.88 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитЗащитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрач...
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50 Lite
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Возможно ли сохранить телефон в идеальном состоянии? Да. Защитные стекла премиум класса Deppa за счет японских технологий покрытия и уникального материала высокой прочности 9Н помогут защитить экран смартфона от царапин и повреждений. Уникальное японское олеофобное покрытие избавит вас от жирных отпечатков на дисплее, а корейская FullGlue основа позволит наклеить стекло без пузырьков. Благодаря качеству прозрачности стекла 99% ваш смартфон сохранит идеальную цветопередачу. Толщина в 0, 3 мм не только дарит идеальный отклик дисплея, но и делает защитное стекло максимально незаметным на экране.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Защитное стекло Deppa 2,5D Full Glue Honor 50 Lite, 0.3 мм, черная рамка (62827)