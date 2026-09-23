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Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый купить с доставкой в Москве
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Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый

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Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 1
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 2
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 3
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 4
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 5
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 6
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 7
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 8
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 9
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 10
Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 1
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 2
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 3
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 4
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 5
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 6
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 7
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 8
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 9
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 10
  • Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 840 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 520084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый
12 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вертикальное отпаривание
да
Длина шнура, м
3.8
Мощность, Вт
1200
Объём резервуара для воды
0.8
Особенности
желобок для пуговиц
Подошва
керамическое покрытие
Расход при подаче пара, г./мин.
25
Функции
вертикальное отпаривание, пароувлажнение, сухое глажение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.42х0.23
Вес, кг.
13.1

Описание товара Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый

Гладильная система Kitfort KT-992-2 объединяет в себе функциональность утюга, портативного отпаривателя и гладильной доски, поэтому обеспечивает качественный и комфортный процесс глажки самых разных вещей. Система подачи пара и керамическое покрытие подошвы позволяют справляться со складками любой сложности, в том числе на деликатных тканях. С помощью отпаривателя удобно разглаживать вещи на вертикальной стойке, освежать ткани и дезинфицировать поверхности. Резервуар для воды емкостью 0.8 л гарантирует продолжительное время непрерывной глажки. Среди других особенностей Kitfort KT-992-2 отмечаются широкий набор дополнительных принадлежностей и сетевой кабель длиной 3.8 м.

Отзывы о товаре Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вертикальное отпаривание
да
Длина шнура, м
3.8
Мощность, Вт
1200
Объём резервуара для воды
0.8
Особенности
желобок для пуговиц
Подошва
керамическое покрытие
Расход при подаче пара, г./мин.
25
Функции
вертикальное отпаривание, пароувлажнение, сухое глажение
Страна производитель
Китай
Описание
Гладильная система Kitfort KT-992-2 объединяет в себе функциональность утюга, портативного отпаривателя и гладильной доски, поэтому обеспечивает качественный и комфортный процесс глажки самых разных вещей. Система подачи пара и керамическое покрытие подошвы позволяют справляться со складками любой сложности, в том числе на деликатных тканях. С помощью отпаривателя удобно разглаживать вещи на вертикальной стойке, освежать ткани и дезинфицировать поверхности. Резервуар для воды емкостью 0.8 л гарантирует продолжительное время непрерывной глажки. Среди других особенностей Kitfort KT-992-2 отмечаются широкий набор дополнительных принадлежностей и сетевой кабель длиной 3.8 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гладильная система Kitfort КТ-992-2 черно-бирюзовый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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