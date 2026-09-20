Описание товара Гладильная система Kitfort КТ-992-1 черно-фиолетовый

Гладильная система КТ-992 – это современное устройство для глажки, совмещающее утюг, раскладывающуюся гладильную доску и отпариватель. Она позволяет прогладить, а заодно и продезинфицировать, любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой. Утюг с базой и резервуаром для воды является мобильным и оснащён удобным ремнём, благодаря которому вы можете повесить базу с утюгом на плечо и отпарить вещи, передвигаясь по помещению. Например, шторы, занавески или большое количество вещей на вешалках. Утюг имеет небольшой вес и подошву с антипригарным покрытием. Керамическая подошва хорошо скользит, не оставляя затяжек и складок. Им можно не только отпаривать белье горизонтально и вертикально, но и проводить сухую глажку благодаря нагреваемой подошве. Паровой утюжок можно хранить на кронштейне для утюга с держателем, который фиксируется на телескопических стойках, либо на базе утюга. База фиксируется на ножке гладильной системы. Лишнюю длину парового шланга можно намотать на базу. В комплекте с гладильной системой идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Насадка для отпаривания подойдёт для деликатных тканей. Благодаря раскладывающейся гладильной доске и компактной переносной базе КТ-992 не занимает много места. Собирать гладильную систему можно в одно движение. Гладильная система позволяет гладить быстрее и эффективнее, чем утюг. Если на глажку рубашки и брюк обычным утюгом уходит около 15 мин, то при помощи КТ-992 вы можете справиться за несколько минут. Резервуар на 800 мл позволит за раз погладить всё! Для горизонтального отпаривания и сухой глажки вы можете использовать раскладную гладильную доску. Она большая по площади, устойчивая и имеет мягкий съёмный чехол. Кнопка подачи пара является переключателем с двумя положениями с фиксацией, а значит, вам не нужно постоянно держать палец на кнопке. Чтобы гладильную систему было удобно перемещать по квартире, на подставке предусмотрены колёса.