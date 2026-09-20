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Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый купить с доставкой в Москве
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Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый

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Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 1
Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 2
Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 1
  • Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 2
  • Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519997
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
500

Описание товара Щипцы для волос Delta LUX DL-0626 коричневый

Корпус из термостойкого пластика. Керамическое покрытие насадок. Световой индикатор работы. Вращение шнура на 360 град. Петелька для подвешивания. Быстрое нагревание. Идеальны для любой длины волос.

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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус из термостойкого пластика. Керамическое покрытие насадок. Световой индикатор работы. Вращение шнура на 360 град. Петелька для подвешивания. Быстрое нагревание. Идеальны для любой длины волос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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