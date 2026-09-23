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Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) купить с доставкой в Москве
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Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)

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Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) - фото 1
Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) - фото 1
  • Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
340 руб.  780 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519378
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)
340 руб. -56%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Стекло защитное
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Для смартфонов
BQ-6353L Joy
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)

Защитные стекла и пленки для телефонов BQ — это надежное решение для защиты вашего устройства от различных повреждений. С толщиной всего 0,33 мм они практически незаметны на экране и не влияют на чувствительность сенсора. Страна производитель — Китай, что гарантирует доступную цену без компромиссов в качестве. Изготовленные под брендом BQ, данные защитные аксессуары идеально подходят к смартфонам этой марки, обеспечивая точное совпадение с экраном. Твердость стекол уровня 9 по шкале Мооса обеспечивает высокую устойчивость к царапинам и другим повреждениям, что сохраняет экран вашего телефона в идеальном состоянии даже при активном использовании. Выбирайте защитные стекла и пленки для BQ, чтобы продлить жизнь вашему устройству и сохранить его внешний вид новым надолго.

Отзывы о товаре Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка)




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Стекло защитное
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Для смартфонов
BQ-6353L Joy
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BQ — это надежное решение для защиты вашего устройства от различных повреждений. С толщиной всего 0,33 мм они практически незаметны на экране и не влияют на чувствительность сенсора. Страна производитель — Китай, что гарантирует доступную цену без компромиссов в качестве. Изготовленные под брендом BQ, данные защитные аксессуары идеально подходят к смартфонам этой марки, обеспечивая точное совпадение с экраном. Твердость стекол уровня 9 по шкале Мооса обеспечивает высокую устойчивость к царапинам и другим повреждениям, что сохраняет экран вашего телефона в идеальном состоянии даже при активном использовании. Выбирайте защитные стекла и пленки для BQ, чтобы продлить жизнь вашему устройству и сохранить его внешний вид новым надолго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло BQ-6353L Joy (2.5D Full Glue Черная Рамка) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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