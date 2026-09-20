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Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or купить с доставкой в Москве
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Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or

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Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 1
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 2
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 3
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 4
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 5
Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 1
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 2
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 3
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 4
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 5
  • Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519052
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or

USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Страна производитель
Китай
Описание
USB Флэш-накопитель Smartbuy Glossy сделан из полупрозрачного пластика и оснащен LED-индикатором работы. Glossy оборудован специальной системой для крепления колпачка - с помощью скобки он фиксируется между двумя выступающими пластинками на устройстве. Это очень удобно и минимизирует вероятность потери защитного колпачка. За эту же скобку устройство можно прикрепить к шнурку, чтобы накопитель всегда был под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Smartbuy USB Drive 64Gb Glossy series Orange SB64GBGS-Or - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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