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Флешка Netac U185 64Gb <NT03U185N-064G-30WH>, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая купить с доставкой в Москве
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Флешка Netac U185 64Gb , USB3.0, с колпачком, пластиковая белая

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Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 1
Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 2
Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
  • Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 1
  • Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 2
  • Флешка Netac U185 64Gb &lt;NT03U185N-064G-30WH&gt;, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка Netac U185 64Gb <NT03U185N-064G-30WH>, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
22

Описание товара Флешка Netac U185 64Gb , USB3.0, с колпачком, пластиковая белая

Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.



Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 64Gb , USB3.0, с колпачком, пластиковая белая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.


Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 64Gb , USB3.0, с колпачком, пластиковая белая – стоимость товара 870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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