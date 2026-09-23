Флешка Netac U185 64Gb <NT03U185N-064G-30WH>, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая

Флешка Netac U185 64Gb
, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 519022
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
22
Описание товара Флешка Netac U185 64Gb
, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
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Бренд
Тип товара
Флешки
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Предназначен для хранения информации и оперативного обмена данными с устройствами, оснащёнными портом USB. Для корректной работы не требует установки специального программного обеспечения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, USB 3.0
Флешка Netac U185 64Gb
, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая – стоимость товара 870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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, USB3.0, с колпачком, пластиковая белая