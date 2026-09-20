Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518261
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN)
Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Alder Lake и выполнена по техпроцессу 10 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1700.
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Теги товара: Intel 12-го поколения
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Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) отличается высокой производительностью и может стать отличным решением для игровых и рабочих систем любого класса. Данная модель разработана на базе микроархитектуры Alder Lake и выполнена по техпроцессу 10 нм, благодаря чему процессор отличается высокой технологичностью. Для его монтажа на материнскую плату используется сокет LGA 1700.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel 12-го поколения
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Теги товара: Intel 12-го поколения
Процессор Intel Core I5-12400T S1700 OEM (CM8071504650506 S RL5X IN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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