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Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
365 120 руб.
445 450
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518191
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)
Новые слои безопасности, встроенные в Windows Server 2019 помогут предотвратить злонамеренные атаки, выявить подозрительные действия, защитить виртуальные машины, снизить риски и защитить платформу от новых угроз. Новые параметры развертывания с Nano Server: обновленный модуль для построения изображений, разделение физического и гостевого хоста виртуальной машины, поддержка различных редакций Windows Server. Широкий выбор высокоэффективных и рентабельных вариантов хранения с акцентом на устойчивость, снижение стоимости, а также усиление контроля. Windows Server 2019 обеспечивает оптимизацию уже приобретенных модулей инфраструктуры хранилищ, создает доступные, высокопроизводительные и масштабируемые решения.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)
Новые слои безопасности, встроенные в Windows Server 2019 помогут предотвратить злонамеренные атаки, выявить подозрительные действия, защитить виртуальные машины, снизить риски и защитить платформу от новых угроз. Новые параметры развертывания с Nano Server: обновленный модуль для построения изображений, разделение физического и гостевого хоста виртуальной машины, поддержка различных редакций Windows Server. Широкий выбор высокоэффективных и рентабельных вариантов хранения с акцентом на устойчивость, снижение стоимости, а также усиление контроля. Windows Server 2019 обеспечивает оптимизацию уже приобретенных модулей инфраструктуры хранилищ, создает доступные, высокопроизводительные и масштабируемые решения.
Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)