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Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032) купить с доставкой в Москве
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Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)

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Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
365 120 руб.  445 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518191
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Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
1

Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)

Новые слои безопасности, встроенные в Windows Server 2019 помогут предотвратить злонамеренные атаки, выявить подозрительные действия, защитить виртуальные машины, снизить риски и защитить платформу от новых угроз. Новые параметры развертывания с Nano Server: обновленный модуль для построения изображений, разделение физического и гостевого хоста виртуальной машины, поддержка различных редакций Windows Server. Широкий выбор высокоэффективных и рентабельных вариантов хранения с акцентом на устойчивость, снижение стоимости, а также усиление контроля. Windows Server 2019 обеспечивает оптимизацию уже приобретенных модулей инфраструктуры хранилищ, создает доступные, высокопроизводительные и масштабируемые решения.

Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032)




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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Описание
Новые слои безопасности, встроенные в Windows Server 2019 помогут предотвратить злонамеренные атаки, выявить подозрительные действия, защитить виртуальные машины, снизить риски и защитить платформу от новых угроз. Новые параметры развертывания с Nano Server: обновленный модуль для построения изображений, разделение физического и гостевого хоста виртуальной машины, поддержка различных редакций Windows Server. Широкий выбор высокоэффективных и рентабельных вариантов хранения с акцентом на устойчивость, снижение стоимости, а также усиление контроля. Windows Server 2019 обеспечивает оптимизацию уже приобретенных модулей инфраструктуры хранилищ, создает доступные, высокопроизводительные и масштабируемые решения.
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Операционная система Microsoft Windows Server Datacenter 2019 64Bit Russian (P71-09032) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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