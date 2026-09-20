Операционная система Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 64-bit Russian (HZV-00120)
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Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%36 600 руб. 47 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518181
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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20
Описание товара Операционная система Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 64-bit Russian (HZV-00120)
Право пользования Microsoft на настольную операционную систему Windows 11 Pro for Workstations 64bit с неограниченным сроком действия, в комплекте с носителем, для использования в коммерческих организациях, язык - русский, программный продукт с типом лицензирования OEM, конечный пользователь, частное лицо или организация может приобрести ОЕМ-версию продукта Microsoft исключительно с новым компьютером, OEM-лицензия имеет привязку к материнской плате компьютера, дальнейшая переустановка на другое устройство невозможна.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Право пользования Microsoft на настольную операционную систему Windows 11 Pro for Workstations 64bit с неограниченным сроком действия, в комплекте с носителем, для использования в коммерческих организациях, язык - русский, программный продукт с типом лицензирования OEM, конечный пользователь, частное лицо или организация может приобрести ОЕМ-версию продукта Microsoft исключительно с новым компьютером, OEM-лицензия имеет привязку к материнской плате компьютера, дальнейшая переустановка на другое устройство невозможна.
Операционная система Microsoft Windows 11 Pro for Workstations 64-bit Russian (HZV-00120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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