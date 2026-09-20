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Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073) купить с доставкой в Москве
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Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073)

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Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
20 460 руб.  25 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518177
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Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073)

С системой Windows 10 Pro для рабочих станций вы можете выбрать высокопроизводительную конфигурацию с 4 процессорами (ранее максимальное число процессоров составляло 2) и расширить память до 6 ТБ (предыдущее ограничение — 2 ТБ)

Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073)




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Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционные системы
Описание
С системой Windows 10 Pro для рабочих станций вы можете выбрать высокопроизводительную конфигурацию с 4 процессорами (ранее максимальное число процессоров составляло 2) и расширить память до 6 ТБ (предыдущее ограничение — 2 ТБ)
Самовывоз
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Отзывы


Операционная система Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64Bit Russian (HZV-00073) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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