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Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
61 470 руб.
81 140
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518164
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 English (P73-07679)
Microsoft Windows Server Standard 2019 — операционная система корпоративного уровня, обеспечивает обработку гибридного облака и данных, а также новый уровень безопасности и инноваций для приложений и инфраструктуры компании. Решение нового поколения для развертывания приложений Windows Server 2019 предназначено для IT-специалистов, позволяет проводить работы в сфере создания и предоставления масштабных облачных сервисов, которые содержат последние технологии и улучшения для виртуализации, хранения и управления сетями, защиты информации и доступа, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, платформы приложений и веб-платформы, а также множество других модулей.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 English (P73-07679)
Microsoft Windows Server Standard 2019 — операционная система корпоративного уровня, обеспечивает обработку гибридного облака и данных, а также новый уровень безопасности и инноваций для приложений и инфраструктуры компании. Решение нового поколения для развертывания приложений Windows Server 2019 предназначено для IT-специалистов, позволяет проводить работы в сфере создания и предоставления масштабных облачных сервисов, которые содержат последние технологии и улучшения для виртуализации, хранения и управления сетями, защиты информации и доступа, инфраструктуры виртуальных рабочих столов, платформы приложений и веб-платформы, а также множество других модулей.
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Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Standard 2019 English (P73-07679)