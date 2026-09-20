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Характеристики
Тип товара
Операционные системы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
41 820 руб.
56 460
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518163
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Описание товара Операционная система Microsoft Windows Server Essentials 2019 English (G3S-01184)
Хорошим быстродействием обладает операционная система Microsoft Windows Svr Essentials. Она представляет собой бюджетный вариант гибкого и достаточно удобного сервисного решения. Данная модель отлично подходит для различных компаний, занимающихся решением огромного количества задач в течение всего дня. Удобная операционная система Microsoft Windows Svr Essentials позволяет увеличить производительность при загрузке игр и ресурсоемких приложений. Обеспечивает качественную работу программ профессионального назначения. Благодаря данной системе осуществляется доступ к программным средствам Windows, которые установлены на терминальном сервере. С ее помощью пользователи могут благополучно работать внутри корпоративной сети или через интернет.
Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Essentials 2019 English (G3S-01184)
Хорошим быстродействием обладает операционная система Microsoft Windows Svr Essentials. Она представляет собой бюджетный вариант гибкого и достаточно удобного сервисного решения. Данная модель отлично подходит для различных компаний, занимающихся решением огромного количества задач в течение всего дня. Удобная операционная система Microsoft Windows Svr Essentials позволяет увеличить производительность при загрузке игр и ресурсоемких приложений. Обеспечивает качественную работу программ профессионального назначения. Благодаря данной системе осуществляется доступ к программным средствам Windows, которые установлены на терминальном сервере. С ее помощью пользователи могут благополучно работать внутри корпоративной сети или через интернет.
Операционная система Microsoft Windows Server Essentials 2019 English (G3S-01184) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows Server Essentials 2019 English (G3S-01184)