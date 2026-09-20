Top.Mail.Ru
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Операционная система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
20 150 руб.  28 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518157
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
1

Описание товара Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061)

Операционная система Windows 10 Pro с максимальным функционалом для решения бизнес задач. Включает в себя все возможности Windows 10 Домашняя плюс такие дополнительные инструменты, как создание виртуальных машин, шифрование, удаленный вход и другие.

Отзывы о товаре Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Microsoft
Тип товара
Операционная система
Описание
Операционная система Windows 10 Pro с максимальным функционалом для решения бизнес задач. Включает в себя все возможности Windows 10 Домашняя плюс такие дополнительные инструменты, как создание виртуальных машин, шифрование, удаленный вход и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Операционная система Microsoft Windows 10 Pro English 32-bit/64-bit USB Flash Drive (HAV-00061) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...