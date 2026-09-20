Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 518137
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
80
Описание товара Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий
Чехол Samsung Protective Standing Cover предоставляет смартфону сертифицированную по военным стандартам защиту от ударов и повреждений при падениях. Занимайтесь своими ежедневными делами и не беспокойтесь за сохранность внешнего вида вашего мобильного устройства. Встроенная в чехол подставка позволяет установить смартфон в горизонтальном режиме под углом 60° или 45°, и вы в полной мере сможете насладиться комфортным просмотром контента на великолепном дисплее Samsung.
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Чехол Samsung Protective Standing Cover предоставляет смартфону сертифицированную по военным стандартам защиту от ударов и повреждений при падениях. Занимайтесь своими ежедневными делами и не беспокойтесь за сохранность внешнего вида вашего мобильного устройства. Встроенная в чехол подставка позволяет установить смартфон в горизонтальном режиме под углом 60° или 45°, и вы в полной мере сможете насладиться комфортным просмотром контента на великолепном дисплее Samsung.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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