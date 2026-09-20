Top.Mail.Ru
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 1
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 2
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 3
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 4
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 5
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 6
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 7
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 8
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 9
Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 1
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 2
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 3
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 4
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 5
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 6
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 7
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 8
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 9
  • Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518137
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
80

Описание товара Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий

Чехол Samsung Protective Standing Cover предоставляет смартфону сертифицированную по военным стандартам защиту от ударов и повреждений при падениях. Занимайтесь своими ежедневными делами и не беспокойтесь за сохранность внешнего вида вашего мобильного устройства. Встроенная в чехол подставка позволяет установить смартфон в горизонтальном режиме под углом 60° или 45°, и вы в полной мере сможете насладиться комфортным просмотром контента на великолепном дисплее Samsung.

Отзывы о товаре Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Чехол Samsung Protective Standing Cover предоставляет смартфону сертифицированную по военным стандартам защиту от ударов и повреждений при падениях. Занимайтесь своими ежедневными делами и не беспокойтесь за сохранность внешнего вида вашего мобильного устройства. Встроенная в чехол подставка позволяет установить смартфон в горизонтальном режиме под углом 60° или 45°, и вы в полной мере сможете насладиться комфортным просмотром контента на великолепном дисплее Samsung.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка Samsung EF-RS906CNEGRU Protective Standing Cover для Galaxy S22+, темно-синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...