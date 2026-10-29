Наушники EPOS Sennheiser ADAPT 660 , BT ANC Headset w/ Dongle & Case 1000200\
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 600 руб.
В наличии
Код товара: 518104
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
29 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
200
Описание товара Наушники EPOS Sennheiser ADAPT 660 , BT ANC Headset w/ Dongle & Case 1000200\
EPOS ADAPT Sennheiser 660 умеет работать как в проводном, так и беспроводном режиме. И в том, и в другом случае обеспечивается великолепная связь, а это очень важно для успеха коммерческой организации. При этом тип коммуникационного оснащения офиса не играет совершенно никакой роли. Управлять наушниками предельно просто, ведь на одной из чашечек расположена интуитивно понятная сенсорная панель.
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EPOS ADAPT Sennheiser 660 умеет работать как в проводном, так и беспроводном режиме. И в том, и в другом случае обеспечивается великолепная связь, а это очень важно для успеха коммерческой организации. При этом тип коммуникационного оснащения офиса не играет совершенно никакой роли. Управлять наушниками предельно просто, ведь на одной из чашечек расположена интуитивно понятная сенсорная панель.
Наушники EPOS Sennheiser ADAPT 660 , BT ANC Headset w/ Dongle & Case 1000200\ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 29600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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