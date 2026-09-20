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Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой купить с доставкой в Москве
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Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой

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Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 1
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 2
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 3
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 4
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 5
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 6
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 7
Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 1
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 2
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 3
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 4
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 5
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 6
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 7
  • Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516043
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Размеры в упаковке, см
20х5х5
Вес, г.
575

Описание товара Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой

Настенный фен. Температура воздушного потока: 50-80 град.C. Скорость воздушного потока: 17 м/сек. Дополнительная электророзетка.

Отзывы о товаре Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Фены
Описание
Настенный фен. Температура воздушного потока: 50-80 град.C. Скорость воздушного потока: 17 м/сек. Дополнительная электророзетка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Puff-1200B 1405.002 1.2кВт белый с доп. розеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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