Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK
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Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
В наличии
Код товара: 515453
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK
Дизайн Ultra Slim (высота всего 20 мм). Стеклянная поверхность для удобной чистки. Закаленное безопасное стекло (6 мм). Большой ЖК дисплей (74х28,5 мм). Функция измерения BMI (индекс массы тела). Функция измерения BMR (базовая скорость метаболизма). Память на 12 человек. Измеряет объем жира и воды в теле по принципу BIA. Функция Auto-On (взвешивает сразу после установки на весы).
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Дизайн Ultra Slim (высота всего 20 мм). Стеклянная поверхность для удобной чистки. Закаленное безопасное стекло (6 мм). Большой ЖК дисплей (74х28,5 мм). Функция измерения BMI (индекс массы тела). Функция измерения BMR (базовая скорость метаболизма). Память на 12 человек. Измеряет объем жира и воды в теле по принципу BIA. Функция Auto-On (взвешивает сразу после установки на весы).
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Рециркуляторы, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Рециркуляторы, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, стеклянные, российские
Персональные весы для фитнеса Sencor SBS 5050BK - стоимость товара 1320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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