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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый купить с доставкой в Москве
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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый

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Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 1
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 2
Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 1
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 2
  • Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515208
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
10.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
135 ? 69 ? 16.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
278

Описание товара Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый

Внешний аккумулятор Cactus — это компактное и стильное решение для повседневной подзарядки. Белый корпус смотрится аккуратно и уместно в любом рюкзаке или сумке. Емкость 10 000 мА·ч позволяет зарядить смартфон или другое устройство несколько раз без поиска розетки. Максимальный выходной ток 2,1 А — быстрая подпитка даже для «прожорливых» гаджетов. Благодаря двум выходам можно одновременно заряжать два устройства, не делая выбор между телефоном и наушниками. Индикатор заряда подскажет, сколько энергии осталось, а современный вход USB Type C добавит удобства при подключении.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумуляторм Cactus CS-PBFSMT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Мощность, Вт
10.5
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
USB Type C
Габаритные размеры, мм
135 ? 69 ? 16.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний аккумулятор Cactus — это компактное и стильное решение для повседневной подзарядки. Белый корпус смотрится аккуратно и уместно в любом рюкзаке или сумке. Емкость 10 000 мА·ч позволяет зарядить смартфон или другое устройство несколько раз без поиска розетки. Максимальный выходной ток 2,1 А — быстрая подпитка даже для «прожорливых» гаджетов. Благодаря двум выходам можно одновременно заряжать два устройства, не делая выбор между телефоном и наушниками. Индикатор заряда подскажет, сколько энергии осталось, а современный вход USB Type C добавит удобства при подключении.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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