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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный

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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 110 руб.  1 721 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515185
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн
Размер VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х10х3
Вес, кг.
1.25

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный

Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный/ Тип кронштейна: настенный фиксированный/ Совместимость: Samsung, LG, Sony, KIVI, Tcl, Xiaomi, SUPRA, Panasonic, Hyundai, Erisson, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Sharp, Toshiba, Skyworth, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, SkyLine, Pioneer, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio, Telefu

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн
Размер VESA
50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-1 new черный/ Тип кронштейна: настенный фиксированный/ Совместимость: Samsung, LG, Sony, KIVI, Tcl, Xiaomi, SUPRA, Panasonic, Hyundai, Erisson, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Sharp, Toshiba, Skyworth, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, SkyLine, Pioneer, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio, Telefu
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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