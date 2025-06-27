Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%1 170 руб. 3 154 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х10
Вес, кг.
3.1
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный
Кронштейн для монитора Buro BU-M051-M черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 8кг, крепление к столешнице, поворот и наклон, угол наклона 90, угол поворота 360
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Кронштейн для монитора Buro BU-M051-M черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 8кг, крепление к столешнице, поворот и наклон, угол наклона 90, угол поворота 360
Достоинства:
Комментарий:
нет регулировки вылета вперед от дальней стороны стола это прямо удручает, т.е. после установки кронштейна на стол 60см глубиной монитор торчит почти на краю стола прямо в лицо упирается... странная конструкция.....
Достоинства:
Комментарий:
Качественная и достойная вешь !!1. Очень подробная и понятная инструкция. Очень простая сборка. Качественные материалы. Надёжная конструкция. Приятный внешний вид. Удобство использования.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный кронштейн. Экономия места на детском столе. Учитывайте, что требует места под крепление под столешницей, у меня была спинка, пришлось немного выпилить. Но баллы снижать не за что, товар отличный! Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка.Упакован хорошо.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги огонь. Единственный минус - в комплекте нет отвёртки для болтов к монитору. Но совсем некритично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, единственное показалось что плечо должно выдвигаться, но нет. Так что если будете ставить в угол - 27” не влезет на это плечо… По качеству претензий нет, все супер. Комплект тоже отличный
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий метал. В комплекте есть короткие и длинные болты с прокладками для разных видов монитора. У кого монитор \"клонится вниз к вечеру\", просто затяните болты на шарнирах, они там не затянуты
Достоинства:
Комментарий:
Использовали в сервисном центре, как один монитор на два рабочих места. Никаких проблем, очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Высота монитора остаётся прежней, пришлось на стенку вешать. А так железо нормальное.
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный
Достоинства:
Комментарий:
нет регулировки вылета вперед от дальней стороны стола это прямо удручает, т.е. после установки кронштейна на стол 60см глубиной монитор торчит почти на краю стола прямо в лицо упирается... странная конструкция.....
Достоинства:
Комментарий:
Качественная и достойная вешь !!1. Очень подробная и понятная инструкция. Очень простая сборка. Качественные материалы. Надёжная конструкция. Приятный внешний вид. Удобство использования.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный кронштейн. Экономия места на детском столе. Учитывайте, что требует места под крепление под столешницей, у меня была спинка, пришлось немного выпилить. Но баллы снижать не за что, товар отличный! Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка.Упакован хорошо.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги огонь. Единственный минус - в комплекте нет отвёртки для болтов к монитору. Но совсем некритично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кронштейн, единственное показалось что плечо должно выдвигаться, но нет. Так что если будете ставить в угол - 27” не влезет на это плечо… По качеству претензий нет, все супер. Комплект тоже отличный
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий метал. В комплекте есть короткие и длинные болты с прокладками для разных видов монитора. У кого монитор \"клонится вниз к вечеру\", просто затяните болты на шарнирах, они там не затянуты
Достоинства:
Комментарий:
Использовали в сервисном центре, как один монитор на два рабочих места. Никаких проблем, очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Высота монитора остаётся прежней, пришлось на стенку вешать. А так железо нормальное.