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Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный

9 Отзывы
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Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 1
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 2
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 3
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 4
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 5
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 6
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 7
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 8
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 9
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 10
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 11
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 12
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 13
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 14
Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 6
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 7
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 8
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 9
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 10
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 11
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 12
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 13
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 14
  • Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
1 170 руб.  3 154 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 515183
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Размер VESA
75 x 75 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный

Кронштейн для монитора Buro BU-M051-M черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 8кг, крепление к столешнице, поворот и наклон, угол наклона 90, угол поворота 360

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный

Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
нет регулировки вылета вперед от дальней стороны стола это прямо удручает, т.е. после установки кронштейна на стол 60см глубиной монитор торчит почти на краю стола прямо в лицо упирается... странная конструкция.....
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Автандил

Достоинства:


Комментарий:
Качественная и достойная вешь !!1. Очень подробная и понятная инструкция. Очень простая сборка. Качественные материалы. Надёжная конструкция. Приятный внешний вид. Удобство использования.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Тюрин Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный кронштейн. Экономия места на детском столе. Учитывайте, что требует места под крепление под столешницей, у меня была спинка, пришлось немного выпилить. Но баллы снижать не за что, товар отличный! Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка.Упакован хорошо.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ro W

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги огонь. Единственный минус - в комплекте нет отвёртки для болтов к монитору. Но совсем некритично.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, единственное показалось что плечо должно выдвигаться, но нет. Так что если будете ставить в угол - 27” не влезет на это плечо… По качеству претензий нет, все супер. Комплект тоже отличный
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий метал. В комплекте есть короткие и длинные болты с прокладками для разных видов монитора. У кого монитор \"клонится вниз к вечеру\", просто затяните болты на шарнирах, они там не затянуты
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Использовали в сервисном центре, как один монитор на два рабочих места. Никаких проблем, очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Высота монитора остаётся прежней, пришлось на стенку вешать. А так железо нормальное.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Размер VESA
75 x 75 , 100 x 100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для монитора Buro BU-M051-M черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 8кг, крепление к столешнице, поворот и наклон, угол наклона 90, угол поворота 360
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
нет регулировки вылета вперед от дальней стороны стола это прямо удручает, т.е. после установки кронштейна на стол 60см глубиной монитор торчит почти на краю стола прямо в лицо упирается... странная конструкция.....
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Автандил

Достоинства:


Комментарий:
Качественная и достойная вешь !!1. Очень подробная и понятная инструкция. Очень простая сборка. Качественные материалы. Надёжная конструкция. Приятный внешний вид. Удобство использования.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Тюрин Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный кронштейн. Экономия места на детском столе. Учитывайте, что требует места под крепление под столешницей, у меня была спинка, пришлось немного выпилить. Но баллы снижать не за что, товар отличный! Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка.Упакован хорошо.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Ro W

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги огонь. Единственный минус - в комплекте нет отвёртки для болтов к монитору. Но совсем некритично.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, единственное показалось что плечо должно выдвигаться, но нет. Так что если будете ставить в угол - 27” не влезет на это плечо… По качеству претензий нет, все супер. Комплект тоже отличный
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий метал. В комплекте есть короткие и длинные болты с прокладками для разных видов монитора. У кого монитор \"клонится вниз к вечеру\", просто затяните болты на шарнирах, они там не затянуты
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Использовали в сервисном центре, как один монитор на два рабочих места. Никаких проблем, очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Высота монитора остаётся прежней, пришлось на стенку вешать. А так железо нормальное.


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