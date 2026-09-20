Защитное стекло для экрана Digma DGG1AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max прозрачная 1шт.
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
70
Описание товара Защитное стекло для экрана Digma DGG1AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max прозрачная 1шт.
Прочное закаленное стекло, полностью закрывающее экран смартфона.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Apple iPhone 13 Pro Max
Страна производитель
Китай
Прочное закаленное стекло, полностью закрывающее экран смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло для экрана Digma DGG1AP13PM для Apple iPhone 13 Pro Max прозрачная 1шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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