Top.Mail.Ru
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 1
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 2
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 3
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 4
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 5
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 6
Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
черный, оранжевый
Емкость, mAh
48000
Макс. выходной ток, А
3
Одновременная зарядка двух устройств
да
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 1
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 2
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 3
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 4
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 5
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 6
  • Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 514985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TopON
Тип товара
Цвет
черный, оранжевый
Емкость, mAh
48000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
208?148?38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
230

Описание товара Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001

Защищенная внешняя аккумуляторная батарея TopON TOP-X50 на основе LFP аккумуляторов незаменима для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. Благодаря высокой емкости может использоваться в качестве аварийного источника питания.Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают USB Type-C Power Delivery 60W, 2 USB-порта, поддержка QC3.0 и автомобильная розетка мощностью 180W. TOP-X50 поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов и металлодетекторов. Совместимость с инверторами переменного тока увеличивает возможность подключения большинства бытовых приборов и зарядок. Подходит для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Поддерживает одновременную работу и зарядку, и может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели.

Отзывы о товаре Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TopON
Тип товара
Цвет
черный, оранжевый
Емкость, mAh
48000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
3
Зарядка ноутбуков
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Габаритные размеры, мм
208?148?38
Страна производитель
Китай
Описание
Защищенная внешняя аккумуляторная батарея TopON TOP-X50 на основе LFP аккумуляторов незаменима для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. Благодаря высокой емкости может использоваться в качестве аварийного источника питания.Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают USB Type-C Power Delivery 60W, 2 USB-порта, поддержка QC3.0 и автомобильная розетка мощностью 180W. TOP-X50 поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов и металлодетекторов. Совместимость с инверторами переменного тока увеличивает возможность подключения большинства бытовых приборов и зарядок. Подходит для быстрой зарядки ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Поддерживает одновременную работу и зарядку, и может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумуляторм TopON Power Bank TOP-X50 48000mAh 103001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...