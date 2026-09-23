Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 514969
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
да
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
145х68х20,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
600
Описание товара Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879
Портативный аккумулятор Perfeo Power Bank Absolute емкостью 10000 мА?ч. Наслаждайтесь работой любимых устройств c Powerbank Perfeo ABSOLUTE, независимо от того, где вы находитесь.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Класс опасности
9
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
да
Переходник на micro USB
да
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
145х68х20,5
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор Perfeo Power Bank Absolute емкостью 10000 мА?ч. Наслаждайтесь работой любимых устройств c Powerbank Perfeo ABSOLUTE, независимо от того, где вы находитесь.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумуляторм Perfeo Power Bank Absolute 10000mAh White PF_B4879 – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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