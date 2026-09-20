Top.Mail.Ru
Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 514699
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Размеры в упаковке, см
8х6х1
Вес, г.
21

Описание товара Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный

Внешняя память USB Flash SanDisk Ultra отличается компактными размерами – 57x21x11 мм, при этом характеристики прибора не уступают похожим устройствам. Стандарт подключения USB 3.0 совместим с интерфейсом предшествующего поколения и наделяет прибор довольно высокими скоростями передачи информации: к примеру, для записи на внешнюю память фильма отличного качества Вам потребуется не больше минуты! Флэш-накопитель USB Flash SanDisk Ultra имеет корпус из металла и пластика. Производители устройства уделили особое внимание обеспечению безопасности Вашего контента: флэшка обладает возможностью создания выделенной папки, защищенной паролем, а также экстренного восстановления нечаянно удаленных файлов. Емкость устройства – 32 ГБ.

Отзывы о товаре Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Описание
Внешняя память USB Flash SanDisk Ultra отличается компактными размерами – 57x21x11 мм, при этом характеристики прибора не уступают похожим устройствам. Стандарт подключения USB 3.0 совместим с интерфейсом предшествующего поколения и наделяет прибор довольно высокими скоростями передачи информации: к примеру, для записи на внешнюю память фильма отличного качества Вам потребуется не больше минуты! Флэш-накопитель USB Flash SanDisk Ultra имеет корпус из металла и пластика. Производители устройства уделили особое внимание обеспечению безопасности Вашего контента: флэшка обладает возможностью создания выделенной папки, защищенной паролем, а также экстренного восстановления нечаянно удаленных файлов. Емкость устройства – 32 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...