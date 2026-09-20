Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка Sandisk 32Gb Ultra SDCZ48-032G-U46 USB3.0 черный
Внешняя память USB Flash SanDisk Ultra отличается компактными размерами – 57x21x11 мм, при этом характеристики прибора не уступают похожим устройствам. Стандарт подключения USB 3.0 совместим с интерфейсом предшествующего поколения и наделяет прибор довольно высокими скоростями передачи информации: к примеру, для записи на внешнюю память фильма отличного качества Вам потребуется не больше минуты! Флэш-накопитель USB Flash SanDisk Ultra имеет корпус из металла и пластика. Производители устройства уделили особое внимание обеспечению безопасности Вашего контента: флэшка обладает возможностью создания выделенной папки, защищенной паролем, а также экстренного восстановления нечаянно удаленных файлов. Емкость устройства – 32 ГБ.
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