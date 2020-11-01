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Радиатор Масляный Timberk Tor 21 2512 Bc

Артикул: 51403
  • Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 1
  • Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 2
  • Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 3
Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 1
Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 2
Радиатор масляный Timberk TOR 21.2512 BC - фото 3
5 210 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 51403
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций12
Мощность обогрева2500 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева28 кв. м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг11,8
мощность 2500 Вт, количество секций 12, площадь обогрева 24-28 кв. м.


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Самовывоз невозможен
Радиатор Масляный Timberk Tor 21 2512 Bc - по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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