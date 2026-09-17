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Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc купить с доставкой в Москве
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Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc

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Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 1
Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 2
Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
  • Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 1
  • Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 2
  • Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 51401
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Характеристики

Бренд
Timberk
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х15
Вес, кг.
7.5

Описание товара Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc

мощность 1500 Вт, количество секций 7, площадь обогрева 15-20 кв. м.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Timberk Tor 21 1507 Bc




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Характеристики
Бренд
Timberk
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Описание
мощность 1500 Вт, количество секций 7, площадь обогрева 15-20 кв. м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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