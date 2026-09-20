Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21
Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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