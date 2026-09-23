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Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743 купить с доставкой в Москве
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Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743

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Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
320 руб.  720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513720
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743
320 руб. -56%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х35х35х28
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743

Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид

Отзывы о товаре Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Honor Band 6
Цвет
черный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар выполнен из качественных современных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Имеет привлекательный внешний вид
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line для Honor Band 6 Silicone Black УТ000024743 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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