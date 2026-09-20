Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04
После установки закаленного стекла DF из линейки Color экран устройства будет надежно защищен и не утратит своих свойств. Защитное стекло изготовлено из специально обработанных материалов повышенной прочности. Закаленное стекло спроектировано точно и полностью закрывает изогнутый по краям экран мобильного телефона. Цветная рамка подчеркивает контуры экрана. Олеофобное покрытие предотвратит появление следов от пальцев, сохранит чувствительность сенсора гаджета на 100%, уменьшит блики на экране. Клеевой слой на задней поверхности позволяет легко устанавливать закаленное стекло. Данный аксессуар максимально защитит экран смартфона от царапин, повреждений, влаги и ударов
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб. 620 руб.95 руб. в СплитЗащитное стекло ITSKINS 2.5D для Samsung Galaxy A21/A21s прозрач...
-
В наличииЦена 380 руб. 510 руб.95 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL прозрачная глянцевая полиуретановая антиг...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЗащита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСтекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитЗащитная плёнка для Apple iPad 2/3/4 Anti Glare Screen (HW-01110...
-
В наличииЦена 420 руб. 600 руб.105 руб. в СплитЗащитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Full Screen 3D Te...
-
В наличииЦена 440 руб. 490 руб.110 руб. в СплитЗащитное стекло MOCOLL полноразмерное 2.5D для Samsung A42 2021 ...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитПленка на заднюю крышку LuxCase для Huawei P40 Lite E 0.14mm Mat...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue Privacy для iPhone 13 mini, черно...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитПленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Ma...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитЗащитное стекло PERO Full Glue Privacy для Xiaomi Redmi 9 черное
-
В наличииЦена 500 руб. 900 руб.125 руб. в СплитЗащитное стекло Alwio UV Glass для Samsung Galaxy S21+
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Отзывы о товаре Стекло закаленное DF для Tecno Spark 7 Full Screen + Full Glue Black Frame tColor-04