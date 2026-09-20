Память оперативная DDR5 Crucial 32Gb 4800MHz CL40 1.1V (CT2K32G48C40U5)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Crucial 32Gb 4800MHz CL40 1.1V (CT2K32G48C40U5)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти представляет собой сбалансированное решение для современных пользователей, переходящих на платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и выше. Он идеально подходит для сборки нового офисного, мультимедийного или домашнего ПК начального уровня, где важна стабильность и поддержка новейшего стандарта DDR5. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, работой в офисных пакетах, лёгком монтаже видео и нетребовательных играх, хотя для серьёзного гейминга или профессионального рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и эффективность благодаря ряду архитектурных улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы со старыми поколениями памяти, поэтому установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — комфортный объём для большинства современных задач. Частота 4800 МГц является стандартной, или JEDEC, для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с DDR4-3200. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и ускоренной обработке больших данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что для частоты 4800 МГц является типичным значением для недорогих модулей DDR5. Соотношение частоты и таймингов определяет итоговую латентность. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует энергоэффективности. Данная модель не имеет предустановленных экстремальных профилей разгона (XMP/EXPO), работая на заводских настройках, что гарантирует максимальную совместимость и стабильность без необходимости вмешательства в BIOS.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel сокетов LGA 1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD сокетов AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. На заявленной частоте 4800 МГц модули будут работать практически на любой совместимой плате, часто без необходимости обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Crucial в этой серии выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает стоимость и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Пассивного охлаждения за счёт естественной циркуляции воздуха в корпусе достаточно для стабильной работы на штатной частоте. Подсветка (RGB) отсутствует, что делает этот комплект практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в комплекте из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность встроенной графики и многих приложений. Для корректной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это разъёмы A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это фиксированная частота 4800 МГц без профиля разгона, поэтому энтузиастам, желающим выжать максимум из платформы, стоит смотреть на модели с поддержкой XMP или EXPO и более высокими скоростями. Убедитесь в совместимости поколения DDR5 с вашей материнской платой. Данный комплект — отличный выбор для апгрейда или сборки неигрового ПК с акцентом на стабильность, многозадачность и поддержку современного стандарта памяти по доступной цене. Для игровых систем среднего и высокого уровня рекомендуются комплекты DDR5 с более низкими задержками и частотой от 5600 МГц и выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 32 900 руб.8225 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
-
В наличииЦена 34 470 руб.8618 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston CL22 32Gb 3200Mhz (KVR32N22D8/3...
-
В наличииЦена 35 410 руб.8853 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
-
В наличииЦена 41 440 руб.10360 руб. в СплитОперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)
-
В наличииЦена 46 730 руб.11683 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 210 руб.12303 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 50 010 руб.12503 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 050 руб.13263 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 53 180 руб.13295 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MH...
-
В наличииЦена 55 020 руб.13755 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 130 руб.14033 руб. в СплитПамять оперативная PATRIOT Viper ELITE 2 DDR 4 DIMM 32Gb (16Gbx2...
-
В наличииЦена 56 780 руб.14195 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3616G-DT...
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти представляет собой сбалансированное решение для современных пользователей, переходящих на платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и выше. Он идеально подходит для сборки нового офисного, мультимедийного или домашнего ПК начального уровня, где важна стабильность и поддержка новейшего стандарта DDR5. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, работой в офисных пакетах, лёгком монтаже видео и нетребовательных играх, хотя для серьёзного гейминга или профессионального рендеринга стоит рассмотреть модули с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая пришла на смену DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и эффективность благодаря ряду архитектурных улучшений. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы со старыми поколениями памяти, поэтому установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — комфортный объём для большинства современных задач. Частота 4800 МГц является стандартной, или JEDEC, для ранних спецификаций DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с DDR4-3200. В реальных сценариях это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми приложениями и ускоренной обработке больших данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL40, что для частоты 4800 МГц является типичным значением для недорогих модулей DDR5. Соотношение частоты и таймингов определяет итоговую латентность. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует энергоэффективности. Данная модель не имеет предустановленных экстремальных профилей разгона (XMP/EXPO), работая на заводских настройках, что гарантирует максимальную совместимость и стабильность без необходимости вмешательства в BIOS.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel сокетов LGA 1700 (12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD сокетов AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR5, а не DDR4, так как они не взаимозаменяемы. На заявленной частоте 4800 МГц модули будут работать практически на любой совместимой плате, часто без необходимости обновления BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули Crucial в этой серии выполнены в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает стоимость и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых крупных процессорных кулеров. Пассивного охлаждения за счёт естественной циркуляции воздуха в корпусе достаточно для стабильной работы на штатной частоте. Подсветка (RGB) отсутствует, что делает этот комплект практичным выбором для лаконичных и функциональных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в комплекте из двух идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность встроенной графики и многих приложений. Для корректной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это разъёмы A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это фиксированная частота 4800 МГц без профиля разгона, поэтому энтузиастам, желающим выжать максимум из платформы, стоит смотреть на модели с поддержкой XMP или EXPO и более высокими скоростями. Убедитесь в совместимости поколения DDR5 с вашей материнской платой. Данный комплект — отличный выбор для апгрейда или сборки неигрового ПК с акцентом на стабильность, многозадачность и поддержку современного стандарта памяти по доступной цене. Для игровых систем среднего и высокого уровня рекомендуются комплекты DDR5 с более низкими задержками и частотой от 5600 МГц и выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR5, 32 Гб DDR4, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, 32 Гб, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Crucial 32Gb 4800MHz CL40 1.1V (CT2K32G48C40U5)