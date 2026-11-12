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Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY0000 купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY0000

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Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 1
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 2
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 3
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 4
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 5
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 6
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 1
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 2
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 3
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 4
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 5
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 6
  • Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY000001 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513305
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
49

Описание товара Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY0000

Дата кабель для зарядки и синхронизации с ПК. Разъемы USB Type-A / Lightning. Поддерживается скорость передачи данных до 480 Мбит/с и ток заряда до 2, 4 А. Места соединения коннекторов с кабелем дополнительно усилены накладками для предотвращения разрыва. Тканевая оплетка защитит кабель от повреждений и спутывания. Длина кабеля 1, 2 м.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB - Lightning 2.4A 1.2m Black CAJY0000




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Дата кабель для зарядки и синхронизации с ПК. Разъемы USB Type-A / Lightning. Поддерживается скорость передачи данных до 480 Мбит/с и ток заряда до 2, 4 А. Места соединения коннекторов с кабелем дополнительно усилены накладками для предотвращения разрыва. Тканевая оплетка защитит кабель от повреждений и спутывания. Длина кабеля 1, 2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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