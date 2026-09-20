Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink
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Характеристики
Описание товара Детские умные часы Huawei Kids 4 Pro (55027637) Pink
**Умные часы Huawei KIDS 4 PRO ASN-AL10 — стильный и функциональный гаджет для детей** Ищете надёжное устройство, которое поможет вашему ребёнку всегда оставаться на связи? Huawei KIDS 4 PRO — это умные часы, которые объединяют в себе стильный дизайн, функциональность и безопасность. **Основные характеристики:** * Водонепроницаемость WR5: не боятся брызг и дождя. * Время работы: до 48 часов без подзарядки. * Цвет корпуса: тёмно-синий. * Класс пылевлагозащиты IP68: надёжная защита от пыли и влаги. * Материал браслета: силикон. * Тип: смарт-часы. * Способ отображения времени: аналоговый и цифровой. * Форма дисплея: квадратная. * Встроенный микрофон: да, можно разговаривать по часам. * Беспроводная связь: поддерживается. * Материал корпуса: пластик. * Поддержка SIM-карт: да. * Модуль сотовой связи: 4G (LTE). * Наличие камеры: да, можно делать фото и видео. Huawei KIDS 4 PRO — это не просто часы, это настоящий помощник для вашего ребёнка. С ними он всегда будет на связи, сможет делать фотографии, а также наслаждаться стильным и современным гаджетом. Выбирая Huawei KIDS 4 PRO, вы дарите своему ребёнку не только модный аксессуар, но и надёжное устройство, которое будет радовать его своей функциональностью и качеством.
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Теги товара: Женские умные часы
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Теги товара: Женские умные часы
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