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Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) купить с доставкой в Москве
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Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL)

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Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 1
Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 2
Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 3
Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 1
  • Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 2
  • Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 3
  • Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512635
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х4
Вес, г.
900

Описание товара Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL)

Коврик для мыши Cactus серии Professional предназначен в первую очередь для профессиональных геймеров. Большой размер коврика 900х400мм позволяет расположить на нём не только мышку, но и полноразмерную клавиатуру, предотвращая и её скольжение по рабочему столу, что обеспечивает ещё больший комфорт во время игрового процесса. Размера ковра хватит на все ваши действия! И не нужно больше думать о том, что коврик может неожиданно закончиться и сенсор мыши соскользнёт и не считается. Лицевая сторона коврика обработана специальной тканью, которая очень комфортна на ощупь и гарантирует плавность и высокую точность передвижений курсора. Она обладает высокой прочностью и износостойкостью. Материал легко выдерживает постоянные движения мышью, поэтому он надолго сохранит привлекательный внешний вид. Край коврика защищён от истирания прочной гладкой прострочкой (оверлоком), которая не натирает кожу. Нижняя часть коврика, благодаря прорезиненному основанию, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола. Поэтому, даже если пользователь будет совершать интенсивные движения мышкой, это не приведет к случайному сдвиганию коврика.

Отзывы о товаре Коврик для мыши Cactus Black черный (CS-MP-PRO01XXL)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Коврики для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
0.3
Материал
резина, текстиль
Цвет
черный
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для мыши Cactus серии Professional предназначен в первую очередь для профессиональных геймеров. Большой размер коврика 900х400мм позволяет расположить на нём не только мышку, но и полноразмерную клавиатуру, предотвращая и её скольжение по рабочему столу, что обеспечивает ещё больший комфорт во время игрового процесса. Размера ковра хватит на все ваши действия! И не нужно больше думать о том, что коврик может неожиданно закончиться и сенсор мыши соскользнёт и не считается. Лицевая сторона коврика обработана специальной тканью, которая очень комфортна на ощупь и гарантирует плавность и высокую точность передвижений курсора. Она обладает высокой прочностью и износостойкостью. Материал легко выдерживает постоянные движения мышью, поэтому он надолго сохранит привлекательный внешний вид. Край коврика защищён от истирания прочной гладкой прострочкой (оверлоком), которая не натирает кожу. Нижняя часть коврика, благодаря прорезиненному основанию, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью стола. Поэтому, даже если пользователь будет совершать интенсивные движения мышкой, это не приведет к случайному сдвиганию коврика.
Самовывоз
Доставка
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