Строительный набор СВСД Стена 30 эл. 5002/5247 /5
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Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 040 руб. 1 470 руб.
В наличии
Код товара: 511425
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 040 руб. -29%
1 470 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Комплектация
детали конструктора - 30 шт., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х44х10
Вес, г.
500
Описание товара Строительный набор СВСД Стена 30 эл. 5002/5247 /5
Строительный набор "Стена - 2" содержит в себе тридцать деталей различной геометрической формы. Детали изготовлены из яркого пластика, они пустые внутри и поэтому очень легкие. При возведении башни из таких строительных элементов малышу нужно быть внимательным, ведь детали не имеют никаких креплений и постройка может легко обрушиться. Таким образом игрушка научит ребенка понятиям о равновесии и центре тяжести.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструктор
Комплектация
детали конструктора - 30 шт., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Строительный набор "Стена - 2" содержит в себе тридцать деталей различной геометрической формы. Детали изготовлены из яркого пластика, они пустые внутри и поэтому очень легкие. При возведении башни из таких строительных элементов малышу нужно быть внимательным, ведь детали не имеют никаких креплений и постройка может легко обрушиться. Таким образом игрушка научит ребенка понятиям о равновесии и центре тяжести.
Строительный набор СВСД Стена 30 эл. 5002/5247 /5 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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