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Кегли СВСД "Стратегия" 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5 купить с доставкой в Москве
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Кегли СВСД "Стратегия" 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5

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Кегли СВСД &quot;Стратегия&quot; 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
750 руб.  1 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511420
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Характеристики

Бренд
СВСД
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
6 солдат, 3 шара, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
300

Описание товара Кегли СВСД "Стратегия" 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5

Набор для кегельбана с кеглями в виде солдатиков Стратегия обязательно обрадует Вашего малыша! Выполнено из высококачественного пластика, допущенного до пищевого контакта.

Отзывы о товаре Кегли СВСД "Стратегия" 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5




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Характеристики
Бренд
СВСД
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
6 солдат, 3 шара, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для кегельбана с кеглями в виде солдатиков Стратегия обязательно обрадует Вашего малыша! Выполнено из высококачественного пластика, допущенного до пищевого контакта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кегли СВСД "Стратегия" 6 солдат + 3 шара арт.5109 /5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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