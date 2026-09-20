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Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 купить с доставкой в Москве
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Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278

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Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 1
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 2
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 3
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 4
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 5
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 6
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 7
Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 1
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 2
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 3
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 4
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 5
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 6
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 7
  • Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 290 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511383
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Характеристики

Бренд
Эврики
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
мозаика
Материал
пластик
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Особенности
размер 30.8х23 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х23х3
Вес, г.
700

Описание товара Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278

Перемещать элементы легко — они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками, чтобы пуговка следовала за стилусом. Просто проведите им по панели, перемещая в одно из отверстий. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками, ручка-магнит и карточки с заданиями.

Отзывы о товаре Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278




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Характеристики
Бренд
Эврики
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
мозаика
Материал
пластик
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Особенности
размер 30.8х23 см
Страна производитель
Россия
Описание
Перемещать элементы легко — они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками, чтобы пуговка следовала за стилусом. Просто проведите им по панели, перемещая в одно из отверстий. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками, ручка-магнит и карточки с заданиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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