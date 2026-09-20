Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 290 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
мозаика
Материал
пластик
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Особенности
размер 30.8х23 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х23х3
Вес, г.
700
Описание товара Магнитный планшет Эврики обучающий с карточками, 18 карточек арт.5278278
Перемещать элементы легко — они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками, чтобы пуговка следовала за стилусом. Просто проведите им по панели, перемещая в одно из отверстий. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками, ручка-магнит и карточки с заданиями.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
мозаика
Материал
пластик
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Особенности
размер 30.8х23 см
Страна производитель
Россия
Перемещать элементы легко — они сами слушаются палочку с намагниченным наконечником и перелетают в круглые прозрачные ячейки. Малышу не нужно прикасаться к ним руками, чтобы пуговка следовала за стилусом. Просто проведите им по панели, перемещая в одно из отверстий. В комплект входит планшет с разноцветными пуговками, ручка-магнит и карточки с заданиями.
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