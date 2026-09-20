Коврик-тренажер ОртоНик арт.1001 (8 эл. каждый-285х220)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающий коврик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511295
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х24
Вес, кг.
1
Описание товара Коврик-тренажер ОртоНик арт.1001 (8 эл. каждый-285х220)
Массажный коврик-тренажер можно использовать для занятий в домашних условиях и в детских учреждениях. Плитки соединяются между собой по принципу пазла. Можно выстроить длинную дорожку или прямоугольный коврик. Наличие зон с различным воздействием (рецепторной, наклонной и перекатной) позволяет целенаправленно выбирать способ воздействия на стопу.
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Массажный коврик-тренажер можно использовать для занятий в домашних условиях и в детских учреждениях. Плитки соединяются между собой по принципу пазла. Можно выстроить длинную дорожку или прямоугольный коврик. Наличие зон с различным воздействием (рецепторной, наклонной и перекатной) позволяет целенаправленно выбирать способ воздействия на стопу.
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Коврик-тренажер ОртоНик арт.1001 (8 эл. каждый-285х220) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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