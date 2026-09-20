Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 350 руб. 3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511292
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х15
Вес, кг.
3.2
Описание товара Дом для кукол Конфетти Огонек "Дачный дом" арт.С-1361
Игрушечный дачный дом «Конфетти» представляет собой белоснежный загородный коттедж с открытой верхней террасой для кукол средней высоты 25-30 см. Передняя часть домика открыта для удобства, а на второй этаж ведёт отдельная боковая лестница. Милые занавески в горошек на окнах дадут направление стилю, в котором можно украсить домик и его интерьер. Игрушка легко собирается и достигает в высоту почти полметра, все составляющие проработаны и продуманы до мелочей. Куклы и мебель в комплект не входят.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушечный дачный дом «Конфетти» представляет собой белоснежный загородный коттедж с открытой верхней террасой для кукол средней высоты 25-30 см. Передняя часть домика открыта для удобства, а на второй этаж ведёт отдельная боковая лестница. Милые занавески в горошек на окнах дадут направление стилю, в котором можно украсить домик и его интерьер. Игрушка легко собирается и достигает в высоту почти полметра, все составляющие проработаны и продуманы до мелочей. Куклы и мебель в комплект не входят.
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