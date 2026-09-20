Набор для кукол Огонек "Мебель для гостинной" арт.С-1299
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%1 090 руб. 1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511290
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
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Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х11
Вес, г.
800
Описание товара Набор для кукол Огонек "Мебель для гостинной" арт.С-1299
Набор мебели для гостиной Коллекция это высококачественное изделие от отечественного производителя. Такой набор действительно украсит любой кукольный домик. Благодаря высочайшим стандарты качества и безопасности абсолютно безопасная для ребенка игрушка сослужит ему долгую и надежную службу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
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Страна производитель
Китай
Набор мебели для гостиной Коллекция это высококачественное изделие от отечественного производителя. Такой набор действительно украсит любой кукольный домик. Благодаря высочайшим стандарты качества и безопасности абсолютно безопасная для ребенка игрушка сослужит ему долгую и надежную службу.
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