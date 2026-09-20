Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50
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Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 040 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511256
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размер 8x12 см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, г.
200
Описание товара Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50
Детский музыкальный инструмент Меховая гармонь от компании ТулИгрушка представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Таким образом, он получит возможность подражать любимым персонажам из мультфильмов, многие из которых виртуозно играют на гармошке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размер 8x12 см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Детский музыкальный инструмент Меховая гармонь от компании ТулИгрушка представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Таким образом, он получит возможность подражать любимым персонажам из мультфильмов, многие из которых виртуозно играют на гармошке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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