Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R
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Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%790 руб. 1 564 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали сборки, пульт управления, упаковка
Материал
металл, пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
проектирование
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х37
Вес, г.
200
Описание товара Опыты Играем вместе "Радиоуправляемый куб" арт.TXSC-012-R
Детский набор Радиоуправляемый куб позволяет собрать модель, которая двигается во все стороны и управляется с пульта. Устройство является радиоуправляемым, то есть для дистанционного управления используются радиосигналы. Когда пульту задается команда, внутренняя цепь преобразует электрический сигнал в радиоволну и передает ее на приемник в кубе. В набор входит 30 деталей, пульт управления в комплекте. Опыты развивают мышление ребёнка и пробуждают интерес к научным экспериментам. Для игры необходимы 5 батареек типа АА (в комплект не входят).
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Бренд
Тип товара
Научные наборы и опыты
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали сборки, пульт управления, упаковка
Материал
металл, пластик
Страна бренда
Россия
Тематика
проектирование
Страна производитель
Китай
Детский набор Радиоуправляемый куб позволяет собрать модель, которая двигается во все стороны и управляется с пульта. Устройство является радиоуправляемым, то есть для дистанционного управления используются радиосигналы. Когда пульту задается команда, внутренняя цепь преобразует электрический сигнал в радиоволну и передает ее на приемник в кубе. В набор входит 30 деталей, пульт управления в комплекте. Опыты развивают мышление ребёнка и пробуждают интерес к научным экспериментам. Для игры необходимы 5 батареек типа АА (в комплект не входят).
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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