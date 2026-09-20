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Кукольный театр Кудесники "Кот,Лиса,Петух" арт. СИ-689/3 купить с доставкой в Москве
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Кукольный театр Кудесники "Кот,Лиса,Петух" арт. СИ-689/3

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Кукольный театр Кудесники &quot;Кот,Лиса,Петух&quot; арт. СИ-689/3 - фото 1
Кукольный театр Кудесники &quot;Кот,Лиса,Петух&quot; арт. СИ-689/3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр Кудесники &quot;Кот,Лиса,Петух&quot; арт. СИ-689/3 - фото 1
  • Кукольный театр Кудесники &quot;Кот,Лиса,Петух&quot; арт. СИ-689/3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 710 руб.  1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511050
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Характеристики

Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольные персонажи (3 шт.), сценарий, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Кукольный театр Кудесники "Кот,Лиса,Петух" арт. СИ-689/3

Набор изготовлен из безопасных для здоровья ребенка материалов. В него входят 3 героя известной сказки Кот, Лиса, Петух. Ребенок сможет самостоятельно придумать сюжет, либо воспользоваться имеющимся.

Отзывы о товаре Кукольный театр Кудесники "Кот,Лиса,Петух" арт. СИ-689/3




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Характеристики
Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кукольные персонажи (3 шт.), сценарий, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Набор изготовлен из безопасных для здоровья ребенка материалов. В него входят 3 героя известной сказки Кот, Лиса, Петух. Ребенок сможет самостоятельно придумать сюжет, либо воспользоваться имеющимся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр Кудесники "Кот,Лиса,Петух" арт. СИ-689/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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